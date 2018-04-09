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Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na uzman personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar kpss cafe adresinde.

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Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na uzman personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar kpss cafe adresinde.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:48
Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman personel alımı yapacak.

Hazine Müsteşarlığı'ndan, Resmi Gazete'den ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi bilgilendirmede kurumun uzman personel alımıyla ilgili, "“5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır. Alımı planlanan toplam 8 uzman personel; Hukuk Müşavirliği, Bilgi Teknolojileri Yöneticiliği ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği pozisyonları başta olmak üzere Birimin ihtiyacına yönelik belirlenecek diğer uzman pozisyonlarında görevlendirilecektir." denilmişti.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLİR?

Söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner ve iletişim fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olması , Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavıdnan en az 80 puan almış olması gerekiyor.

BAŞVURU FORMU, BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru formu www.cfcu.gov.tr adresinden temin edilebilecek. başvuru işlemleri 27 Nisan 2018 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek Ankara adresine elden ya da posta yoluyla yapılabilecek.

Başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıdaki gibi : 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 22:53
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