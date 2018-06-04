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Hayranları Şokta: Ünlü Şarkıcının Cesedi Bulundu

Ünlü şarkıcı Onur Can Özcan'ın içinde olduğu tekne önceki gün alabora olmuştu. Teknedekiler yüzerek kıyıya kadar gelirken ünlü şarkıcıdan haber alınamamıştı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Özan'ın cesedinin bulunduğu belirtildi.

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Hayranları Şokta: Ünlü Şarkıcının Cesedi Bulundu

Ünlü şarkıcı Onur Can Özcan'ın içinde olduğu tekne önceki gün alabora olmuştu. Teknedekiler yüzerek kıyıya kadar gelirken ünlü şarkıcıdan haber alınamamıştı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Özan'ın cesedinin bulunduğu belirtildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:25
Hayranları Şokta: Ünlü Şarkıcının Cesedi Bulundu

Hayranlarını yasa boğan haber az önce geldi. Ünlü şarkıcının cesedi kıyıya vurdu.

Şile'nin İmrenli Koyu'nda önceki gün sabah saatlerinde teknenin alabora olması sonucu meydana gelen kaza sonucu kaybolan genç şarkıcı 21 yaşındaki Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu. Dünden bu yana şarkıcıyı arama çalışmaları devam ediyordu. Acı haber az önce geldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından denizde sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek verdi.

TEKNE NEDEN ALABORA OLDU?

Şile’de yaşayan ve haberi alır almaz teknenin battığı yere giden Ömer Koç, kou ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“sabah saat 07.30 sıralarında bir telefonla uyandım. Arayan bir abimiz, ‘Ömer sahile koş, bir tekne alabora oldu’ dedi. Evim yakın olduğu için hemen sahile koştum. Kayalığın arkasında alabora olduğu için tekneyi göremedim. Hemen benim teknemi suya attık ve buradaki bir arkadaşla kayalığa doğru gittik. 3 kişi kayalığın üzerine çıkmıştı. Bana suyun içindeki Recep Gülyıldırım’ı gösterdiler. Saçlarını görünce hemen denize atladım. Suyun üzerine çıkarıp kafasını yukarıya kaldırdım, nefes alması için. Ama maalesef kendinde değildi. Onu tekneye aldık. Bir saat kadar kayıp olan Onurcan Özcan’ı aradık. Ama anormal bir dalga vardı. Bizim tekneyi de kayalara vurabilirdi. Bir süre aradık ama bulamayınca kıyıya çıktık. Tam kayalıkları dönerken bir dalga gelip bindikleri tekneyi alabora etmiş”

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

21 yaşında olan ünlü besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube üzerinde bulunan kanalından yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Bilimum 29 dakika önce

Tanımıyorum. Neresi ünlü bunun

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