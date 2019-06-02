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Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi

Bursa'da ismi açıklanmayan bir hayırsever, düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahallede rastgele bir markete giderek veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, bayram öncesi 15 ailenin yüzünü güldürdü.

Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi

Bursa'da ismi açıklanmayan bir hayırsever, düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahallede rastgele bir markete giderek veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, bayram öncesi 15 ailenin yüzünü güldürdü.

02 Haziran 2019 Pazar 01:21
Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi

Geçen pazartesi günü, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki markete gelen isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, market sahibi Mehmet Fatih Karabulut’a (27), veresiye defterinin olup olmadığını eğer varsa tüm borçları ödemek istediğini belirtti. Şaşıran market sahibi Karabulut, veresiye defterini çıkartarak hayırsever vatandaşa verdi. Veresiye defterinde yazılı olan 10 bin lira borcu ödeyen hayırsever, hem markete borcu olan 15 ailenin hem de market sahibinin yüzünü güldürdü.

"SEVİNÇLİ VE ŞAŞKINIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan market sahibi Mehmet Fatih Karabulut, "Geçtiğimiz pazartesi günü tanımadığım birisi gelip 'borcu olan, durumu olmayan kişilerin veresiye borcunu ödemek istiyorum' dedi. Ciddi olup olmadığını sordum ve ciddi olduğunu öğrenince borcu olan kişileri sayıp borçlarını gösterdim. Hiçbir tereddüt yaşamadan cebinden yüklü bir miktar para çıkardı. 15 ailenin 10 bin lira civarında borcunu tek seferde kapattı. Bu mübarek günlerde zor durumda olan aileler için çok iyi oldu. Bayram öncesi belki buraya verecekleri parayla çocuklarına kıyafet alabilir ya da okullar açılmadan önce masraflarını karşılayabilirler. Borçlu olanlar gelip borcunun kapatıldığını öğrendiğinde ise çok şaşırdılar. Bu Osmanlı döneminden duyduğumuz bir kültürdü ancak hiç şahit olmamıştım. Bu duruma çok sevindim ve çok şaşırdım” dedi.

DİĞER HAYIRSEVER KİŞİLERE ÖRNEK OLDU

Bu olayın duyulmasından sonra yardımsever insanların kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Karabulut, “Olayı daha sonra sosyal medyada paylaştığımda İstanbul'dan birisi mesaj atıp belirli sayıda erzak paketi hazırlayıp dağıtmamı istedi. Başka bir gün ise Bursa'dan yine bir hayırsever gelip bir miktar para bıraktı. Yani bu yaşadığımız olay güzel iyiliklere teşvik olmuş oldu” dedi.

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