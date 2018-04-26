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Haydarpaşa'da Bir Çuval İçinde Tam 120 Tane Bulundu

Haydarpaşa'da Gümrük Muhafaza Memurlarının dikkatinden kaçmayan çuvalda tam 120 adet tilki kürkü bulundu.

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Haydarpaşa'da Bir Çuval İçinde Tam 120 Tane Bulundu

Haydarpaşa'da Gümrük Muhafaza Memurlarının dikkatinden kaçmayan çuvalda tam 120 adet tilki kürkü bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:45
Haydarpaşa'da Bir Çuval İçinde Tam 120 Tane Bulundu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri flaş bir operasyona imza attı.

Ekipler tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Haydarpaşa Ro-Ro Limanı'na gelen gemilerden indirilen TIR'lar gümrük muhafaza ekipleri tarafından risk değerlendirmesine tabi tutuldu. 

Ukrayna'dan geldiği öğrenilen bir gemiden indirilen ve transit yükü kereste olan TIR, Haydarpaşa Ro-Ro Limanı'na inmesini müteakip gümrük muhafaza memurları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda x-ray taramasına gönderildi. Yapılan tarama esnasında x-ray operatörlerince TIR'ın çekici kısmında şüpheli yoğunluk farklı görülen noktalar işaretlenerek, araç aranmak üzere refakatle arama hangarına gönderidi. 

Gümrük muhafaza memurlarınca çekicide yapılan detaylı aramada çok sayıda çuvalın içerisinde 120 adet tilki kürkü olduğu ve bu eşyalara ilişkin araç şoförü tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldı. 

Yapılan ön görüşmede kürklerin kendisine ait olduğunu ifade eden sürücü M.G. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tilki kürklerine ise el konuldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Tilki KürküSon DakikaHaber
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