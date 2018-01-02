Hayatlarının Baharındaydılar! 2 Üniversite Öğrencisi Feci Şekilde Can Verdi

Hayatlarının Baharındaydılar! 2 Üniversite Öğrencisi Öldü

Üçü de üniversite öğrencisiydi...Şanlıurfa'da kanala düşen otomobilde yaşamını yitirdi. Öğrencilerden ikisinin Harran Üniversitesi öğürencileri 24 yaşındaki Hasan Türkmen ile 22 Yaşındaki Fatma Uruç olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da kanala düşen otomobilde hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinin isimleri açıklandı. Hasan Türkmen ile Fatma Uruç isimli gençlerin Harran Üniversitesi'nde öğrenci oldukları öğrenilirken, aynı araçtan kurtulan Melek Ural, kazayı fark eden birisinin suya atlayarak kendisini kurtardığını söyledi.

Hasan Türkmen ile Fatma Uruç'un cansız bedenleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, iki arkadaşın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları burada sinir krizleri geçirdi. Savcılık kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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