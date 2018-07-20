Havalimanında Kadın Turist Krizi: Çırılçıplak Şekilde...

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu çırılçıplak halde soyundu, ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalışan personel zor anlar geçirdi.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kadın bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya başladı. Atatürk Havalimanı'nda dün akşam geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'nda bulunan arındırılmış salonda bulunan bir tuvalete irdi. Tuvaletten çırılçıplak soyunarak çıkan kadın, yolcu salonuna çıktı.

Çıplak halde terminal içerisinde dolaşmaya başlayan kadına havalimanı personeli anında müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra alkollü olduğu belirtilen kadın, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.

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