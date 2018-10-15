Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu... 9'u pilot olmak üzere 36 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA FLAŞ OPERASYON!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (Fethullahçı Terör Örgütü) FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında büyük bir operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında 9'u pilot olmak üzere 36 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin 33'ü üsteğmen, 3'ünün ise teğmen oldukları öğrenildi.

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