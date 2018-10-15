Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu... 9'u pilot olmak üzere 36 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

banner396

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu... 9'u pilot olmak üzere 36 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:26
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu... 9'u pilot olmak üzere 36 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA FLAŞ OPERASYON!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (Fethullahçı Terör Örgütü) FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında büyük bir operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında 9'u pilot olmak üzere 36 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin 33'ü üsteğmen, 3'ünün ise teğmen oldukları öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri fetö operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu: Atatürk'e hakaret edip video çeken kişi gözaltında
Soylu: Atatürk'e hakaret edip video çeken kişi gözaltında
Ölen Babası Rüyasına Giren Patron İşçilerine Zam Yaptı!
Ölen Babası Rüyasına Giren Patron İşçilerine Zam Yaptı!
Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış
Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim