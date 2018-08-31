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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:41
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ ile irtibatları ve ilişkileri tespit edilen 6’sı eski pilot olmak üzere 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma sebebiyle idari işlem uygulanırken, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve 13 şehirde devam ediyor.

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