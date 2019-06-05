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Hava Kirliliği Gittikçe Artıyor!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, yayınladığı hava kirliliği raporunda, ülkemizdeki kentlerin tamamında hava kirliliğinin artmaya devam ettiğini, en dikkat çekici durum ölçüm istasyonlarının son bir yıldır yeterli ölçüm yapmadığını, en önemli kirlilik parametrelerini ölçülmediğini iddia etti.

Hava Kirliliği Gittikçe Artıyor!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, yayınladığı hava kirliliği raporunda, ülkemizdeki kentlerin tamamında hava kirliliğinin artmaya devam ettiğini, en dikkat çekici durum ölçüm istasyonlarının son bir yıldır yeterli ölçüm yapmadığını, en önemli kirlilik parametrelerini ölçülmediğini iddia etti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:47
Hava Kirliliği Gittikçe Artıyor!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, yayınladığı hava kirliliği raporunda, ülkemizdeki kentlerin tamamında hava kirliliğinin artmaya devam ettiğini, en dikkat çekici durum ölçüm istasyonlarının son bir yıldır yeterli ölçüm yapmadığını, en önemli kirlilik parametrelerini ölçülmediğini iddia etti.

Tespit edilen verilerin yayınlandığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

“PM2,5 parametresine göre, 313 istasyonun 68 tanesinde ölçüm yapılmıştır ve ölçüm yapılan istasyonların %69`unda güvenli veri alımı yoktur. PM2,5 parametresi için havası kirli illerin başında; Amasya, Ankara, İstanbul, Bolu, Bursa, vb. yer almaktadır. Ayrıca, PM2,5 parametresi için sınır değer mevzuatımızda yer almamaktadır.

PM10 parametresine göre, 219 istasyonun %38`inde güveli veri alımı yoktur. Yaklaşık 60 milyon kişi PM10 yıllık ortalama limitin aşıldığı ve yaklaşık 20 milyon kişi ise soluduğu hava hakkında yorum yapılamayan yerlerde yaşamaktadır. İstanbul için bakıldığında ise yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde ölçüm ler hiç yapılmamış ve hava kirliliği hakkında yorum yapılamamaktadır. PM10 parametresi için havası kirli illerin başında; Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla vb. yer almaktadır.

Saatlik ve günlük SO2 (kükürtdioksit) ölçümü yapan 81 ildeki 213 istasyonun %44`ünde güvenli veri alımı yoktur ve yaklaşık 30 milyon kişi güvenli veri alımının olmadığı bu bölgelerde yaşamaktadır. Kükürtdioksit kaynaklı hava kirliliği yaşayan illerin başında; İstanbul, Adana, Edirne, Ağrı vb. iller yer almaktadır.

NO2 (azotdioksit) parametresine göre, 173 istasyonun %56`sında güvenli veri alımı yoktur. NO2 parametresi için havası kirli illerin başında; Adana, Amasya, Ankara, İstanbul vb. iller yer almaktadır.

Yıllık NOX (azotoksitler) verilerine göre 173 istasyonun %57`sinde güvenli veri alımı yoktur. NOx parametresi için havası kirli illerin başında; İstanbul, Ankara, Adana, vb. iller bulunmaktadır.

CO (karbonmonoksit) parametresine göre 101 istasyonun %63`ünde güvenli veri alımı yoktur.

O3 verilerine göre 125 istasyonun %57`sinde güvenli veri alımı bulunmamaktadır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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hava kirliliği gittikçe artıyor
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