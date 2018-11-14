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Hatay'da Sel Felaketi: 200'den Fazla Ev Su Altında Kaldı!

Hatay'da şiddetli yağmur sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Reyhanlı ilçesinde 200'den fazla ev sular altında kaldı. Suyun yüksekliğinin diz boyuna ulaştığı ilçede AFAD ekipleri destek için yola çıktı.

Hatay'da Sel Felaketi: 200'den Fazla Ev Su Altında Kaldı!

Hatay'da şiddetli yağmur sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Reyhanlı ilçesinde 200'den fazla ev sular altında kaldı. Suyun yüksekliğinin diz boyuna ulaştığı ilçede AFAD ekipleri destek için yola çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
Hatay'da Sel Felaketi: 200'den Fazla Ev Su Altında Kaldı!

Hatay'da şiddetli yağmur sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Reyhanlı ilçesinde 200'den fazla ev sular altında kaldı. Suyun yüksekliğinin diz boyuna ulaştığı ilçede AFAD ekipleri destek için yola çıktı.

Hasar tespitinin yapılabilmesi için çalışmalar başlatılırken, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, durumun valiliğe yazılı ve sözlü olarak bildirildiğini, yaraların kısa sürede sarılma çalışılacağını ifade etti.

Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde daha etkili olan şiddetli yağış sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, mahallelerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Şu an 200'den biraz fazla ev ve iş yeri sular altında kaldı. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. AFAD ekipleri de desteğe geliyorlar. Tüm ilçelerden destek istedik. Durumu Valiliğe bildirdik. Yaraları kısa sürede sarmaya çalışacağız.'' şeklinde konuştu.

Bu tarz baskınların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin de alınacağını ifade eden Başkan Mehmet Çüter, halkın zararının güçleri yettiği ölçüde karşılanacağını ifade etti.

Bu arada, yağış nedeniyle bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

İşte su baskını yaşandığı bölgelerden görüntüler;

Son Güncelleme: 14.11.2018 15:40
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