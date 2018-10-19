hatay da orman yangını

Hatay'a bağlı Defne ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'a bağlı Defne İlçesi'nin Sinanlı Mahallesi'ndeki bir bahçede çalılıkları temizlemek için yakılan ateş rüzgarıda arkasına alarak ağaçlık alana sıçradı. Ağıçlık alana sıçrayan ateş neticesinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, yangın söndürme uçağı ve helikopter ile 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracı sevk edildi.



Yangın, hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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