Hatay Kırıkhan'da Askeri Araç Devrildi: Çok Sayıda Asker Yaralandı

Son dakika haberi Hatay'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre, Suriye sınırında bulunan Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucunda 11 askerimiz yaralandı. Kaza sonrası bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre tedavileri süren yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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