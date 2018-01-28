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Hatay'a 2 Roket Saldırısı Daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesindeki bir evin bahçesine roket saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahele sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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Hatay'a 2 Roket Saldırısı Daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesindeki bir evin bahçesine roket saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahele sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

28 Ocak 2018 Pazar 18:42
Hatay'a 2 Roket Saldırısı Daha
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Hatay'a 2 Roket Saldırısı Daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesindeki bir evin bahçesine roket saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahele sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Bölücü terör örgütü YPG PYD'nin işgali altındaki Afrin bölgesinden ateşlenen iki roket, Hatay Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, Bölücü hainler tarafından atılan iki roketten birisinin boş araziye, diğerinin Bayır Mahallesindeki bir evin üzerine düştüğü bildirildi. Olay yerine çok sayıda Ambulans , İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi  aldı.

Duvarları yıkılan evde maddi hasar oluştu. Ev sahipleri sinir krizleri geçirdi.

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