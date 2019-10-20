hastaneye kaldırılan mehmet ali erbil den ilk fotoğraf

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, Maslak'taki özel bir hastaneye giriş yaparken görüldü. Ünlü şovmenin hastaneye giriş yapması sevenlerini bir anda korkuttu. Erbil'in sağlık durumu merak konusu olurken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Erbil'in kaçış sendromu hastalığından ötürü, her ay düzenli olarak aldığı serum nedeniyle hastaneye geldiği öğrenildi.

Ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu ve dün geceyi hastanede geçirdiği bildirildi.

Mehmet Ali Erbil, tedavi süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu:

* Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

* Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

* Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum.

* Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5'i uyup, kullanılmış.

* Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum

* Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

* Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

* Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.