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Hastaneye Kaldırılan Bakan Eroğlu'ndan Mesaj

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

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Hastaneye Kaldırılan Bakan Eroğlu'ndan Mesaj

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
Hastaneye Kaldırılan Bakan Eroğlu'ndan Mesaj

 Afyonkarahisar'da gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce hastaneye kaldırılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bir mesaj paylaştı.

Geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günlerinde bir dizi temasta bulunmak için Afyonkarahisar'a giden Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Cuma günü rahatsızlanmış ve tüm programlarını iptal etmişti. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden de bir mesaj paylaşan Bakan Eroğlu, "Sağlık durumum gayet iyi. Gribal enfeksiyon sebebiyle hastanedeki tedavim sürecinde arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen bütün dostlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 09.04.2018 17:34
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