Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...
Korkunç olay saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli Psikolog Fikret Hacıosman , eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralı doktor meslektaşları tarafından acilen ameliyata alındı fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Doktoru vuran şüpheli suçunu itiraf etti
İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 18 yaşındaki hastası Serhat T.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde doktoru, "Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım" sorusunun cevabını beğenmeyince öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, doktorun kendisine "İlaçlarını tam ve zamanında iç geçer" deyip dalga geçtiğini iddia etti.
Bahçelievler'de doktorunu ağır yaraladıktan sonra kısa süre içinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Serhat T.'nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk sorgusunda doktorunu kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğü için silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.
"BENİMLE DALGA GEÇTİ"
18 yaşındaki Serhat T.'nin kendisini sorgulayan polislere, "Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.
Şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynaklar; Mynet
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Bedavaya yaşıyoruz herkes barut olmus
Gerçekten yazık... Allah rahmet eylesin.
Adam öldürmek öğle basit olduki
1 Allah korkusu yok
2 Cezalar basit
3 Caydırıcılık yok
4 katil yiyip içme barınma yerleri haline geldi hapishaneler
Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii
Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii
Allah rahmet etsin çok acı....Malesef ki psikiyatri birimi çalışanlarında şiddete maruz kalma riski çok daha fazla.Malesef ki malesef kurum yöneticileri ve bakanlık tarafından görmezden gelinen hatta yokmuş gibi düşünülen kıymet verilmeyen birimlerin başında.Halbuki Ruh Sağlığı bir Ülkenin en önemli unsurlarındandır.Sayın Hocama da eminimki bu kıymetsizliği senelerce hissettirilmiştir.Şimdi bunun hesabını kim verecek???Katil belki ceza bile almayacak ....Hasta yakınları ve hastaların anlattığı çoğunlukla gerçek dışı olaylar ana haber bültenlerine taşınırken.Senelerce mesleğini fedakarca yapmış Sayın Psikiyatristin hizmet verdiği hasta tarafından öldürülmesi ile ilgili neden en azından bir açıklama yapılmaz.Cevap gayet basit yaşarken değer vermedik ki ölünce verelim.Çünkü rant değildir,oy kazandırmaz:((
Allah rahmet eylesin..dünya iyisi bir insandı..üzüldüm..