Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...

banner396

Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...

02 Ekim 2018 Salı 13:44
Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...

Korkunç olay saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli Psikolog Fikret Hacıosman , eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı doktor meslektaşları tarafından acilen ameliyata alındı fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktoru vuran şüpheli suçunu itiraf etti

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 18 yaşındaki hastası Serhat T.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde doktoru, "Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım" sorusunun cevabını beğenmeyince öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, doktorun kendisine "İlaçlarını tam ve zamanında iç geçer" deyip dalga geçtiğini iddia etti.

Bahçelievler'de doktorunu ağır yaraladıktan sonra kısa süre içinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Serhat T.'nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk sorgusunda doktorunu kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğü için silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

18 yaşındaki Serhat T.'nin kendisini sorgulayan polislere, "Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

Şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.10.2018 21:46
Anahtar Kelimeler:
hastanede silahlı saldırı doktor öldürüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadın 4 saat önce

Bedavaya yaşıyoruz herkes barut olmus

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Burak 8 saat önce

Gerçekten yazık... Allah rahmet eylesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
1 8 saat önce

Adam öldürmek öğle basit olduki
1 Allah korkusu yok
2 Cezalar basit
3 Caydırıcılık yok
4 katil yiyip içme barınma yerleri haline geldi hapishaneler

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Bülent Sarp 7 saat önce

Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bülent Sarp 7 saat önce

Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elif 7 saat önce

Allah rahmet etsin çok acı....Malesef ki psikiyatri birimi çalışanlarında şiddete maruz kalma riski çok daha fazla.Malesef ki malesef kurum yöneticileri ve bakanlık tarafından görmezden gelinen hatta yokmuş gibi düşünülen kıymet verilmeyen birimlerin başında.Halbuki Ruh Sağlığı bir Ülkenin en önemli unsurlarındandır.Sayın Hocama da eminimki bu kıymetsizliği senelerce hissettirilmiştir.Şimdi bunun hesabını kim verecek???Katil belki ceza bile almayacak ....Hasta yakınları ve hastaların anlattığı çoğunlukla gerçek dışı olaylar ana haber bültenlerine taşınırken.Senelerce mesleğini fedakarca yapmış Sayın Psikiyatristin hizmet verdiği hasta tarafından öldürülmesi ile ilgili neden en azından bir açıklama yapılmaz.Cevap gayet basit yaşarken değer vermedik ki ölünce verelim.Çünkü rant değildir,oy kazandırmaz:((

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muammer ş. 4 saat önce

Allah rahmet eylesin..dünya iyisi bir insandı..üzüldüm..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türk yolcu uçağı Zagreb’e acil iniş yaptı
Türk yolcu uçağı Zagreb’e acil iniş yaptı
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar çıktı
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar çıktı
Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede
Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim