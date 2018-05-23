Hastane Otoparkında Çatışma! 1 Yaralı Jandarma Var

Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 Jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, şahsın kayıplara karıştığı bildiriliyor.

Kocaeli Sivil Jandarma Ekiplerinin takibindeki bir şüpheli, Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında gözaltına alınmak üzereyken jandarma ekiplerine ateş açtı. Ekipler de şüpheli şahsa ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, şüpheli şahıs kayıplara karıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildiği bildiriliyor.

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