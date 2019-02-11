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Hastane Odasında Akıl Almaz Görüntü!

Çorum'da bir hastane odasından şaşırtan bir görüntü haber ajanslarına düştü... Çorum'a bağlı Sungurlu ilçesinde bir hastane odasına toplanan hasta yakınları, ziyaretçi ve refakatçiler çiğ köfte partisi yaptı.

Hastane Odasında Akıl Almaz Görüntü!

Çorum'da bir hastane odasından şaşırtan bir görüntü haber ajanslarına düştü... Çorum'a bağlı Sungurlu ilçesinde bir hastane odasına toplanan hasta yakınları, ziyaretçi ve refakatçiler çiğ köfte partisi yaptı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
Hastane Odasında Akıl Almaz Görüntü!

Çorum'da bir hastane odasından şaşırtan bir görüntü haber ajanslarına düştü... Çorum'a bağlı Sungurlu ilçesinde bir hastane odasına toplanan hasta yakınları, ziyaretçi ve refakatçiler çiğ köfte partisi yaptı.

11 kadın hasta ve refakatçilerin çiğ köfte partisi, hastane odasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde hastane odasının ortasında yere konulan plastik leğende bir kadının çiğ köfte yoğurduğu, oda bulunan diğer kadınların da yoğrulan bu çiğ köfteleri limon ve marul eşliğinde iştahla yedikleri görülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
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