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Hastalar Hekimsiz, Hekimler İşsiz : Diş Hekimleri Atama Bekliyor

Atama bekleyen diş hekimleri sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. KPSSCAFe olarak atama bekleyen diş hekimlerinin sesini duyurmalarına yardımcı olmak adına bu haberi yayına alıyoruz.

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Hastalar Hekimsiz, Hekimler İşsiz : Diş Hekimleri Atama Bekliyor

Atama bekleyen diş hekimleri sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. KPSSCAFe olarak atama bekleyen diş hekimlerinin sesini duyurmalarına yardımcı olmak adına bu haberi yayına alıyoruz.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:18
Hastalar Hekimsiz, Hekimler İşsiz : Diş Hekimleri Atama Bekliyor

Atama bekleyen diş hekimleri sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. KPSSCAFe olarak atama bekleyen diş hekimlerinin sesini duyurmalarına yardımcı olmak adına bu haberi yayına alıyoruz.

5 yıllık zorlu bir eğitimmi tamamladıktan sonra diş hekimliği unvanına sahip olanlar atanamamaktan şikayetçi. Türkiye'de diş tedavisi denildiği zaman akla gelen ilk şeyin aylar sonrasına verilen randevu oluyor maalesef. Çoğu şehrimizdeki diş hastanelerinde yetersiz diş hekimi olduğu için diş tedavisinde aksaklıklar ve engeller oluşuyor.

Haklı olarak diş hekimliği okuyanlar da atama beklentilerini dile getiriyorlar. 

Popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden #dişhekimleriatama bekliyor etiketi altında birleşen diş hekimleri atama isteklerini yetkililere duyurmaya çalışıyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
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Dt 1 saat önce

Teşekkurler kpsscafe bu duyarlılıgınız için

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Dt 1 saat önce

Teşekkurler kpsscafe bu duyarlılıgınız için

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