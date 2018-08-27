Hastalar Hekimsiz, Hekimler İşsiz : Diş Hekimleri Atama Bekliyor

Atama bekleyen diş hekimleri sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. KPSSCAFe olarak atama bekleyen diş hekimlerinin sesini duyurmalarına yardımcı olmak adına bu haberi yayına alıyoruz.

5 yıllık zorlu bir eğitimmi tamamladıktan sonra diş hekimliği unvanına sahip olanlar atanamamaktan şikayetçi. Türkiye'de diş tedavisi denildiği zaman akla gelen ilk şeyin aylar sonrasına verilen randevu oluyor maalesef. Çoğu şehrimizdeki diş hastanelerinde yetersiz diş hekimi olduğu için diş tedavisinde aksaklıklar ve engeller oluşuyor.

Haklı olarak diş hekimliği okuyanlar da atama beklentilerini dile getiriyorlar.

Popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden #dişhekimleriatama bekliyor etiketi altında birleşen diş hekimleri atama isteklerini yetkililere duyurmaya çalışıyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları;

Sayin bakanım bizler yüzde beşlik dilime girerek bu mesleği tercih ettik. Büyük emeklerle hekim olduk. Artık atamaların açılmasını ve hakettigimiz yerlerde olmayı istiyoruz. @drfahrettinkoca @Aras_Ali_ #DişHekimleriAtamaBekliyor @saglikbakanligi — Dtdentist (@Dtdentist1) 27 Ağustos 2018

Bir kanal tedavisi için hastalara aylar sonrasına sıra veriliyor. Bizlerse atama bekliyoruz. #DişHekimleriAtamaBekliyor — Şefika Özden (@sefikanurozden) 27 Ağustos 2018

#DişHekimleriAtamaBekliyor

Diş hekimlerine ihtiyaç kalmadıysa neden her yıl kontenjan artırılıyor? İhtiyaç varsa biz neden atanamiyoruz? — bihrûze (@_bihruze) 27 Ağustos 2018

#DisHekimleriAtamaBekliyor @drfahrettinkoca mesleğimizi şarlatanlara özel sektördeki rantcilara bırakmamak için atama bekliyoruz. — baris bahadir (@dt_tesla) 27 Ağustos 2018

#dishekimleriatamabekliyor ama atama olsun diye yapilan bir atama istemiyoruz. Atama bekleyen tum meslektaslarimizin atanmasini kosullarin daha fazla iyilestirilmesini istiyoruz @TDB_TDA @drfahrettinkoca — ozzlemerdogan (@ozzlemerdogan) 27 Ağustos 2018

Şu çocukları atayın artık, gümbür gümbür biz geliyoruz çünkü. Bunca yeni açılan fakülteden sonra, 5 sene sonrası zombi istilası gibi gelecek yeni mezunlar. #DişHekimleriAtamaBekliyor — Ekskavatör Kız (@EkskavatorK) 27 Ağustos 2018

Beş yıl boyunca okunan onca kitap , cebimizden harcanan onca klinik masrafı , staj uğruna yardımcı olmaya çalıştığımız onca devlet hastası, baraj uğruna koşturmalarımız, föylerle geçirdiğimiz uykusuz onca gece ...Ve çok daha fazlası...#DişHekimleriAtamaBekliyor — Esma Yasemin Pınar (@EsmaYaseminPna1) 27 Ağustos 2018

5 yıllık zorlu eğitimin neticesi refah içinde mesleği icra edebilecek koşullara sahip olmak olmalı. #DişHekimleriAtamaBekliyor — mustafa uygun (@spiacentee) 27 Ağustos 2018

#DişHekimleriAtamaBekliyor bütçede herşey için para var ama halkın randevu bulamamaktan şikayetçi olduğu diş hastanelerine hekim atamak için mi para yok yani sayın bakanım? Niye yeterince kadro açılmıyor? @drfahrettinkoca — Emre Konyar (@mrKonyar) 27 Ağustos 2018

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