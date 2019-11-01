Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

Patlamada şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın acı haberi Hatay'daki ailesine ulaştı.

Evli olan Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın şehit haberi Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu mahallesinde yaşayan ailesine Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve Askeri yetkililer birlikte verdiler.

Aldıkları haber ile ayakta durmakta zorlanan baba Mehmet, anne Ummuhanı Sarıcan ile şehidin yakınlarına komşuları destek olurken yakınları baba ocağına akın etti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken belediye ekiplerince taziye çadırları kuruldu.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit olması, 6 askerin de yaralanması nedeni ile başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."