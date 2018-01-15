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Hangi İller Büyükşehir Olacak? İşte Büyükşehir Olacak 12 İl

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafında hazırlanan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunulan tasarıya göre 12 İl'in daha büyükşehir olması planlanıyor.

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Hangi İller Büyükşehir Olacak? İşte Büyükşehir Olacak 12 İl

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafında hazırlanan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunulan tasarıya göre 12 İl'in daha büyükşehir olması planlanıyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:41
Hangi İller Büyükşehir Olacak? İşte Büyükşehir Olacak 12 İl

Büyükşehir olma kriteri olan nüfus yoğunluğunun 500 bine düşmesi durumunda 12 İl daha büyükşehir statüsüne kavuşacak. Bu kriterin 300 bine düşürülmesi durumunda ise büyükşehir olacak il sayısı 58 olacak.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından uzun süredir üzerine çalışılan büyükşehir düzenlemesi, geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Vekili Başbakan Binali Yıldırım'a iletildi. 4 kişilik özel bir ekip tarafından titizlikle yürütülen çalışma sonunda bazı düzenlemeler alternatifli olarak anlatıldı. Büyükşehir statüsüne geçecek iller için 2 ayrı nüfus kriteri üzerinde duruldu. 81 il 'büyükşehir' ve 'bütünşehir' olacak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın kaleme aldığı haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın onay verdiği düzenleme, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimat sonrasında düzenlemeye son şekli verilecek. Buna göre nüfusu 750 bin kişinin üzerinde olan 30 kent büyükşehir statüsüne geçecek. AK Parti'nin üzerinde durduğu birinci formüle göre büyükşehir statüsü için 500 bin kişilik nüfus kriteri belirlenecek. Bu durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu kriteri geçen İller şu şekilde: Afyonkarahisar, Sivas, Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osmaniye ve Çanakkale. Bu İller, düzenlemenin kabulü durumunda büyükşehir olmaya hak kazanacak.

Bir Seçenek Daha...

Üzerine durulan bir diğer seçenek ise büyükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin nüfus olması. Başbakan Binali Yıldırım'ın sıcak bakmadığı düzenleme kabul görürse büyükşehir sayısı 58'e çıkacak. Kentler için 300 bin nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsüne geçecek iller arasına Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt eklenmiş olacak.

Büyünşehir olacak İllerin listesine gitmek için TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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