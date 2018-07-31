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Hamile kadını döve döve doğurttular

Akıllara durgunluk veren olay Diyarbakır’da yaşandı. Hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin dayak attığı öne sürüldü. Bir annenin en mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan kadın ve babası, yaşanan olayı Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi.

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Hamile kadını döve döve doğurttular

Akıllara durgunluk veren olay Diyarbakır’da yaşandı. Hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin dayak attığı öne sürüldü. Bir annenin en mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan kadın ve babası, yaşanan olayı Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:20
Hamile kadını döve döve doğurttular

Akıllara durgunluk veren olay Diyarbakır’da yaşandı. Hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin dayak attığı öne sürüldü. Bir annenin en mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan kadın ve babası, yaşanan olayı Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi.

Diyarbakır'daki Bismil'de hamile E.E.’nin, (28) geçtiğimiz günlerde doğum sancısı ile Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.E kritik bir hamilelik evresi geçirdiği için ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Doğum sancıları gittikçe artan E.E., hastaneye nakledildiğinde hemen doğumhaneye alınarak doğum başlatıldı.

Ajanslara yansıyan haberlere göre doğumhaneye giren E.E. için zor zamanlar bundan sonra başladı. İddiaya göre doğum sancısı çeken ve ağrıdan çığlık atan E.E., saat 00.00’ten sabaha karşı 06.00’ya kadar doğumhanede kaldı. Doğuma giren ebe ve hemşirelerin E.E.’yi hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra dövdüğü iddia edildi. En mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan E.E.’nin babası Sedat Cantürk, kızına uygulanan şiddete göz yummayarak durumu Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi. Cantürk, kızıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek kızına darp raporu aldı.

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Yaşanan korkunç olayla ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırıldığını bildirdi. (İHA)

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