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Hamile Kadına 'Seni Ben mi Hamile Bıraktım' Dedi. İşte Mahkeme Kararı

Bağcılar Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, hamile kadın ile hemşireler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ile ilgili mahkeme kararı belli oldu.

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Hamile Kadına 'Seni Ben mi Hamile Bıraktım' Dedi. İşte Mahkeme Kararı

Bağcılar Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, hamile kadın ile hemşireler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ile ilgili mahkeme kararı belli oldu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:19
Hamile Kadına 'Seni Ben mi Hamile Bıraktım' Dedi. İşte Mahkeme Kararı

Bağcılar Devlet Hastanesinde çıkan kavgada mahkeme sonucu açıklandı.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastaneye giden ve hamile olduğu öğrenilen Tuba C.'yi muayene eden doktor kan tahlili istedi, ardından serum tedavisi verdi.

İddiaya göre hamile kadına takılan serum bittiği halde kolundan çıkartmayan hemşire Hatice K., "Seni ben mi hamile bıraktım, git şikayet et" diyerek hamile kadını bu şekilde azarladı.

Tuba C., itilip kakıldığını ileri sürdüğü hemşireler Hatice K. ve Sinem Ü.'den şikayetçi oldu. Hemşireler ise Tuba C.'nin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Savcı, her iki tarafın cezalandırılması yönünde karar verdi.

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava duruşmasında, Tuba C.'yi kamu görevlilerine hakaret ve basit yaralamadan 3 ay 10 gün hapis ve 240 TL adli para cezasına çarptırılmasına, Hatice K. ve Sinem Ü.'yi de kasten basit yaralama suçundan 1000 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. (Sabah) 

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHemşireHamile
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