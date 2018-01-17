Haluk Levent Hakkında Mahkeme Kararını Verdi!

Haluk Levent hakkında 'Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üyelik' ve 'Yağmaya teşebbüs' suçlarından açılan davada mahkeme kararını verdi. Haluk Levent üzerine atılan suçlardan beraat etti. Kapatılan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 19 kişi hakkında Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak'' suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde açılan davada, Levent'in üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraatine karar verildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Ali Rıza Garan, Recep Demir ve diğer sanıkların avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti sanıklar Sami Aksel, Ecevit Alaçayır, Hasan Hüseyin Tilki, Sinan Zöngür, Ali Rıza Garan, Muhammet Demir, Bilim Yıldız, Vedat Yardım, Fatih Kıcırgan, Alaattin Çuhadar, Selahattin Çuhadar, Atila Yılmaz, Mehmet Gülbahar, Mehmet Selçuk Güleçlier, Recep Demir, Tunay Coşkun ve Halil Kengil hakkında ''silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaya veya kurulan örgüte üye olmak'' suçlarından beraatine karar verirken. Sanıklardan Aksel'in ''tehdit'', ''yağma'', ''basit yaralama'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 18 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

HALUK LEVENT BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Haluk Levent, duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Levent, "Ellerim kelepçeli bir şekilde 4 gün sorgu odasındaydım ve hiçbir şey bilmeden. O dönem en çok ağrıma giden, o dönemin savcısı beni dinlemedi. Hukuk devleti dediğimiz yerde savcı dahi ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkarıldım. Evet tutuksuz yargılandım ama 10 küsur yılda binlerce haber, binlerce algı yitip giden birçok sponsorluklar, konserler cabası. Ve sonunda beraat. Seviniyorsunuz ama bir yandan da üzülüyorsunuz. Bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar operasyonlarda ismimizin kullanılması gerekli miydi? Bu nedenle bir yandan sevinçliyim, bir yandan da buruk bir duygu var içimde. Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA