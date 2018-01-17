Halk Otobüsünü 120 Bin TL Harcayarak Bakın Ne Hale getirdi!

Amasya'da yaşayan Mustafa Göç isimli vatandaş, İstanbul'dan 12 bin TL karşılığında satın aldığı ve yaklaşık 120 bin TL harcama yaptığı otobüsü ciğerci dükkanına cevirdi. 4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinden aldığı destekle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahalllesindeki evinin önüne getirten Mustafa Göç, ciğerimin köşesi ismini verdiği ekmek teknesine 120 bin TL'ye varan bir harcama yaptı.

Duruma şaşıranların otobüsü servis sandığını söyleyen Göç , vatandaşların 'Nereden nereye gidiyoruz?' dediklerini söyledi.

Mustafa Göç, "Yaklaşık 4 ay önce otobüsü İstanbul'dan aldık. 1,5 aydır hizmetteyiz. Otobüsümüz 2004 model, trafikteyiz , çalışır durumdayız. 100 bin liranın üzerinde bir harcamamız oldu. Açlıktan tokluğa kadar gidiyoruz." dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika haberleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR * ANKARA