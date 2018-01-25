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Hakkari'de Yol Kenarında 49 Kilogram Eroin Bulundu

Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yol kenarına bırakılmış halde 49 kilogram eroin bulunduğunu açıkladı.

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Hakkari'de Yol Kenarında 49 Kilogram Eroin Bulundu

Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yol kenarına bırakılmış halde 49 kilogram eroin bulunduğunu açıkladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:44
Hakkari'de Yol Kenarında 49 Kilogram Eroin Bulundu

Hakkari'de Yol Kenarında 49 Kilogram Eroin Bulundu

Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yol kenarına bırakılmış halde 49 kilogram eroin bulunduğunu açıkladı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü , 24 Ocak 2018 tarihinde 2 kişinin yol kenarına malzeme bıraktığının tespit edildiğini daha sonra emniyetin burada yaptığı arama neticesinde 49 kilogram eroin bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklmada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24.01.2018 günü Hakkâri-Yüksekova karayolu üzerinde 2 şahsın yol kenarına malzemeler bıraktığının tespit edilmesi üzerine yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 48,904 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 25.01.2018 12:46
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HakkariHakkari Uyuşturucuyla MücadeleUyuşturucu Madde
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