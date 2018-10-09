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Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari’ ye bağlı Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı neticesinde 1 askerimiz şehit oldu. 3’ ü asker 4 kişi yaralandı.

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Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari’ ye bağlı Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı neticesinde 1 askerimiz şehit oldu. 3’ ü asker 4 kişi yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 10:56
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari’ ye bağlı Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı neticesinde 1 askerimiz şehit oldu. 3’ ü asker 4 kişi yaralandı.

1ASKERMİZ ŞEHİT 4 YARALI!

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9 Ekim 2018 günü Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze atıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel şehit olmuş, 1 iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 09.10.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
hakkari hain saldırı şehit yaralılar var
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