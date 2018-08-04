Hakkari'de Görev'den Dönen PÖH Aracına Hain Saldırı: 1 Polis Şehit

Hakkari'de kırsal kesimde verilen görevini başarıyla yerine getirdikten sonra dönerken yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 Polisimiz şehit oldu. Hakkari Yüksekova'da 11 aylık bebeğimiz ve bir annemizin acısı hala tazeyken gelen bu şehit haberi yürekleri dağladı.

Dün gece saat 23:00 sıralarında Yüksekova Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde görevden dönen zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce geçiş güzegahındaki yola döşenen EYP'nin ( el yapımı patlayıcı) geçiş sırasında patlatılması üzerine Özel Harekat Polislerini taşıyan aracın içinde bulunan 1 ağır 8 özel hareket polisimiz yaralandı.

Ağır yaralanan 26 Yaşındaki Recep Emre şehit oldu. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtalarımadı.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz.

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