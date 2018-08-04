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Hakkari'de Görev'den Dönen PÖH Aracına Hain Saldırı: 1 Polis Şehit

Hakkari'de kırsal kesimde verilen görevini başarıyla yerine getirdikten sonra dönerken yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 Polisimiz şehit oldu. Hakkari Yüksekova'da 11 aylık bebeğimiz ve bir annemizin acısı hala tazeyken gelen bu şehit haberi yürekleri dağladı.

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Hakkari'de Görev'den Dönen PÖH Aracına Hain Saldırı: 1 Polis Şehit

Hakkari'de kırsal kesimde verilen görevini başarıyla yerine getirdikten sonra dönerken yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 Polisimiz şehit oldu. Hakkari Yüksekova'da 11 aylık bebeğimiz ve bir annemizin acısı hala tazeyken gelen bu şehit haberi yürekleri dağladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:49
Hakkari'de Görev'den Dönen PÖH Aracına Hain Saldırı: 1 Polis Şehit

Hakkari'de kırsal kesimde verilen görevini başarıyla yerine getirdikten sonra dönerken yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 Polisimiz şehit oldu. Hakkari Yüksekova'da 11 aylık bebeğimiz ve bir annemizin acısı hala tazeyken gelen bu şehit haberi yürekleri dağladı.

Dün gece saat 23:00 sıralarında Yüksekova Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde görevden dönen zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce geçiş güzegahındaki yola döşenen EYP'nin ( el yapımı patlayıcı) geçiş sırasında patlatılması üzerine Özel Harekat Polislerini taşıyan aracın içinde bulunan 1 ağır 8 özel hareket polisimiz yaralandı.

Polis memuru ÅŸehit oldu.

Ağır yaralanan 26 Yaşındaki Recep Emre şehit oldu. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtalarımadı.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.08.2018 16:13
Anahtar Kelimeler:
Recep Emreşehit
Yorumlar
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Zeynep 5 saat önce

Her şehit haberinde içimde tarifsiz bir acı..ben böyleyken Sen nasil dayanırsın anası varsa karısı çocuğu..ruhun sad mekanın zaten Cennet #recepemre

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Kadın 5 saat önce

Bıktık artık ne gerekiyorsa yapsınlar

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yıldız 4 saat önce

Hakkarideki bu son olaylar Tüm Türkiye nin canını sıktığı gibi benim de canımı sıkmaya başladı artık bu terörüstler bu yola bomba döseyecek zamanı nasıl buluyorlar bunlar gecenin bir vakti pöh aracının ordan geçeceklerini nerden biliyorlar bu azınlıklar bu bilgileri nerden alıyor bu şerefsizler yola pusu kuracak kadar buna o zamanda özellikle pöh aracının ordan gececegini görevden döneceklerini bilecek kadar zeki mi oldular bence bu olayların sadece haber boyutuna bakmaktansa gecmiste yasanan terör olaylarının haince şehit olunan askerlerimizin ve tam görevden giderken topluca öldürülen sehit olan askerlerimizin dosyası ele alınsın derim bir vatandaş olarak ve bunun sonucunda bu olaylara da sıkı bir sekilde el atılsın devletimiz iyi niyetiyle doğu anadoluya güneydoğu anadoluya yatırım yaparken insanlara el uzatırken bir de evlerinin ic yapısı arastırılsın üniverstelerde egitim verilirken bir de bu ögrencilerin hangi zihniyeti taşıdıkları bir ögrenilsin yollara bakmak operasyona cıkmak bunlar askeriyenin görevi ama haince pusu kuran terör evlerinde askere çay icirip sonra evden birini daga gönderip örgüte haber salan kisilere de bir bakılsın bence hakkaride 11 yaşında sehit olan olaydan sonra askeriye iyi niyeti bıraksın artık yol kontrolü yapılmadan gecilmesin özellikle hakkari bu 2. Oldu biz artk rahat uyumak istiyoruz ölmekse ölüm gebersinler intikamsa da alınsın ama bunlar olurken de uyanıklık tedbir de elden bırakılmasın bunların gücleri yetmeyince serefsizce pusu kurup bizim canmzı actmaya calsyolar .

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