Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi!

Yaşanan olay Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında meydana geldi.

Bir askerin Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tuttuğu esnada silahının kazara ateş aldığı ve şehit olduğu açıklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise;

"27.06.2019 günü Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmıştır.

Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

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