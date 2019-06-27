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Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi!

Hakkari'den şehit haberi geldi... Hakkari'nin merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askerin silahının kazara ateş alması nedeniyle şehit olduğu bildirildi...

Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi!

Hakkari'den şehit haberi geldi... Hakkari'nin merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askerin silahının kazara ateş alması nedeniyle şehit olduğu bildirildi...

27 Haziran 2019 Perşembe 22:34
Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi!

Yaşanan olay Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında meydana geldi.

Bir askerin Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tuttuğu esnada silahının kazara ateş aldığı ve şehit olduğu açıklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise;

"27.06.2019 günü Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmıştır.

Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

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