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Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü
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Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 11:00
Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şemdinli'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkaylı köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İlhami Çelik yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen sivil otomobilin ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamanın etkisiyle sürücü İlhami Çelik hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten olayla ile ilgili yapılan açıklamada, patlamanın Zirvintepe üs bölgesi yolunda meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:
" İlimiz Şemdinli ilçesi Zirvintepe üs bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgli adli tahkikat devam etmektedir."

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hakkari sivil araca bombalı tuzak kişi öldü
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