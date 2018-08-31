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Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinin Büyük Çiftlik Beldesindeki Evliya Tepe mevkiinde bölücü ve hain terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) ’nin uzaktan kumanda ile patlatılması neticesinde 1 askeri personel şehit oldu.

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Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinin Büyük Çiftlik Beldesindeki Evliya Tepe mevkiinde bölücü ve hain terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) ’nin uzaktan kumanda ile patlatılması neticesinde 1 askeri personel şehit oldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:10
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik Beldesindeki Evliya Tepe mevkiinde bölücü ve hain terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) ’nin uzaktan kumanda ile patlatılması neticesinde 1 askeri personel şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyük Çiftlik beldesi Evliya Tepe'de güvenlik güçlerimizin yürüttüğü operasyonda hain PKK'lı teröristler, daha önceden gizlice yola tuzakladıkları El Yapımı Patlayıcı (EYP)'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 1 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

​Hakkari Valiliği'nden konuya dair yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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