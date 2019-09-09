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Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:28
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el  yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen  askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri  derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize  Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize  başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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hakkari ağır yaralanan asker şehit oldu
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