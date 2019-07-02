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Hak-İş: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Hak-İş: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:01
Hak-İş: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusunda açıklama yaptı. Arslan, taleplerin karşılanmaması durumunda Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla geçen haftalarda 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.

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hak taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız
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