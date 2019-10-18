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Hain Saldırı! Şehit ve yaralılar var

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hain Saldırı! Şehit ve yaralılar var

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 08:29
Hain Saldırı! Şehit ve yaralılar var

Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına, PKK'lı teröristlerce İran sınırdan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Ünivensitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:

"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir."

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Son Güncelleme: 18.10.2019 08:33
Anahtar Kelimeler:
hain saldırı şehit yaralılar var
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