Haftasonu havalar nasıl olacak ? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahmini

Mayıs ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde sıcaklıklar da iyiden iyiye arttı. Yağmurlar ise mevsimin hala bahar olduğunu hatırlatırcasına zaman zaman yüzümü gösteriyor. Hafta boyu güzel havanın keyfini süren vatandaşlar ise hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Cumartesi günü için dışarıda plan yapacaklar, hava durumunu öğrenmek istiyor. Meteoroloji'nin Cumartesi günü için yapılan tahmininde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı görülüyor. İşte 25 Mayıs Cumartesi günü yurtta hava durumu

Cumartesi için planları olan vatandaşlar, bu hafta sonu havanın nasıl olacağını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artarken doğu kesimlerde azalacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(30-50 Km/Sa), yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-90 yer yer 90-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli(30-50 Km/Sa), yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat), yarın (Cumartesi) Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-90, yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















