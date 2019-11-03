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Hadise: Ülkemle gurur duyuyorum

Gazimağusa, KKTC (DHA) DÜNYA Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde mülteci çocuklar da konuşuldu. Hasanoğlu, Türkiye'ye uluslararası bir saldırı olduğunu belirtirken kongrede konser veren şarkıcı Hadise ise "Çocuk deyince benim için akar sular durur. Onlarla alakalı her şeyde, her işte olmayı seviyorum. İsmimle, varlığımla onlar için bir katkım oluyorsa ne mutlu bana" dedi.

Hadise: Ülkemle gurur duyuyorum

Gazimağusa, KKTC (DHA) DÜNYA Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde mülteci çocuklar da konuşuldu. Hasanoğlu, Türkiye'ye uluslararası bir saldırı olduğunu belirtirken kongrede konser veren şarkıcı Hadise ise "Çocuk deyince benim için akar sular durur. Onlarla alakalı her şeyde, her işte olmayı seviyorum. İsmimle, varlığımla onlar için bir katkım oluyorsa ne mutlu bana" dedi.

03 Kasım 2019 Pazar 13:40
Hadise: Ülkemle gurur duyuyorum

HADİSE: TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteci çocuklar ile ilgili de konuşan Hadise, "Ben mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Bu çok önemli. Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, kardeşlerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara aile oluyoruz. Tabii yolumuz uzun. Bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var . Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DE 2 MİLYONA YAKIN ÇOCUK MÜLTECİ VAR'

Dünyanın hiçbir ülkesinin Türkiye kadar duyarlı olmadığını ve bu kadar çok çocuğa bakamayacağını belirten Pediatri Kurumu'nun (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Barış Harekatı süreci ile ilgili olarak biliyorsunuz uluslararası çok yoğun bir saldırı var. 'Türkiye çocuklara kötü davranıyor' gibi saldırılar var. Ancak Türkiye'de 3,5 milyon mülteci, 2 milyona yakın çocuk var. Kötü davranmak isteyen bir ülke bunları yapmaz. 2 milyon çocuğa da hiçbir ülke bakmaz. 2'inci bir konuda uluslararası kamuoyunda özellikle güvenli bölge oluşturulmaya çalışılırken bu saldırıların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Güvenli bölge konusunda şunu söyleyebiliriz ki, bu çocukların eğitimine, sağlığına, hayat şartlarına ve hatta beslenmelerine kadar Türkiye şu anda el atmış durumda. 3,5 milyon mülteciden bahsediyoruz ama o bölgeyi kapsadığında sayı daha da artacak ve Türkiye şu andakinden çok daha fazla çocuğa bakmış olacak" diye konuştu. 

HASANOĞLU: 'HADİSE MANEVİ ABLALIK YAPIYOR'

Hadisenin mülteci çocuklarla çok ilgilendiğini de belirten Hasanoğlu, şarkıcının birçok çocuğa ablalık yaptığını belirterek, "Kimse bilmiyor ama Hadise Hanım yaklaşık iki senedir Türkiye’deki kurumumuzun çocuklarla ilgili tüm çalışmalarına arka planda destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor" ifadelerini kullandı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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hadise ülkemle gurur duyuyorum
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