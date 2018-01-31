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Hac Kuraları 2018 Ne Zaman , Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Kutsal topraklara gitmek için büyük bir heyecan ve sabırla bekleyen 2 milyondan fazla vatandaşın gözü kulağı 2018 yılı Hac kuralarında. Peki kura saat kaçta başlayacak? Kura sonucuna nasıl ulaşırım? İlk kafile ne zaman Hacca gidecek?

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Hac Kuraları 2018 Ne Zaman , Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Kutsal topraklara gitmek için büyük bir heyecan ve sabırla bekleyen 2 milyondan fazla vatandaşın gözü kulağı 2018 yılı Hac kuralarında. Peki kura saat kaçta başlayacak? Kura sonucuna nasıl ulaşırım? İlk kafile ne zaman Hacca gidecek?

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:39
Hac Kuraları 2018 Ne Zaman , Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
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2018 yılı Hac kuraları için geri sayım devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda başvuru yapan, ancak kurada adı çıkmayan ve bu yıl kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 hacı adayına bu yıl 316 bin 857 kişi eklendi ve toplam hacı adayı sayısı  eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyon 120 bin 967 oldu.

Toplam 2 milyon 120 bin 967 kişinin katılacağı bu yılki hac kurası, 1 Şubat 2018 saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak. Öte yandan kuralar TRT Diyanet'ten de yayımlanacak.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdığı iller bazında, "normal, müstakil odalı ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.

Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman?

Yarın gerçekleşecek kura çekimi sonucunda Hac'a gitmeye hak kazanan adayların Hac kesin kayıtlarını 5 ile 16 Şubat tarihleri arasında her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak.

Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat ile 2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk Kafile Ne Zaman Gidecek?

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz 2018 günü, son hac kafilesinin de 15 Ağustos 2018 günü gideceği ve kutsal topraklardan dönüşlerin de 25 Ağustos ile 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

Hac İbadeti

İslam’ın beş esasından birisi de hac’dır. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)” (Al-i İmran Sures, 97)

Peygamberimiz(S.A.S) de şöyle buyurmuştur:

İbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)

Haccın Sahih Olması Şartları

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
İhrama girmek.
Haccı belirli zamanda yapmak.
Vakfe, tavaf ve sa’y gibi menasikten her birini tayin edilen yerlerde yapmaktır.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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