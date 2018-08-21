Güzel Ülkeden Güzel Bir Haber : Askıda bayramlık kıyafetler

Bahçelievler Mahallesi'nde buunan Yalova Anadolu Lisesinin önünden geçen vatandaşlar bahçeyi çevreleyen demir korkuluklarına asılı çok sayıda kıyafet gördü.

Yıkanmış, ütülenmiş ve üzerinde "İyi bayramlar" notu bulunan ikinci el giysiler görenleri şaşırtırken, bunu yapan kişilerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Mahalle sakinlerinden Seher Büyükdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılanın örnek bir davranış olduğunu dile getirerek, "Önemli olan yeni değil, temiz giyinmek. Bu örnek davranışı görmek, bizleri mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat Çağahan da yüce gönüllülük yapıldığını ifade ederek, "Kıyafetler, insanların ihtiyacı düşünülerek, yıkanmış, temizlenmiş ve buraya asılmış. Allah ondan bin kere razı olsun. Bu kıyafetleri asan kişiye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

(AA)

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