Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Güzel Ülkeden Güzel Bir Haber : Askıda bayramlık kıyafetler

Yalova'da, bir lisenin bahçesini çerçeveleyen demir korkuluklara asılan, yıkanmış, ütülenmiş ve üzerine "İyi bayramlar" notu iliştirilmiş kıyafetler, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi.

banner396

Güzel Ülkeden Güzel Bir Haber : Askıda bayramlık kıyafetler

Yalova'da, bir lisenin bahçesini çerçeveleyen demir korkuluklara asılan, yıkanmış, ütülenmiş ve üzerine "İyi bayramlar" notu iliştirilmiş kıyafetler, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi.

21 Ağustos 2018 Salı 18:57
Güzel Ülkeden Güzel Bir Haber : Askıda bayramlık kıyafetler

Bahçelievler Mahallesi'nde buunan Yalova Anadolu Lisesinin önünden geçen vatandaşlar bahçeyi çevreleyen demir korkuluklarına asılı çok sayıda kıyafet gördü.

Yıkanmış, ütülenmiş ve üzerinde "İyi bayramlar" notu bulunan ikinci el giysiler görenleri şaşırtırken, bunu yapan kişilerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Mahalle sakinlerinden Seher Büyükdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılanın örnek bir davranış olduğunu dile getirerek, "Önemli olan yeni değil, temiz giyinmek. Bu örnek davranışı görmek, bizleri mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat Çağahan da yüce gönüllülük yapıldığını ifade ederek, "Kıyafetler, insanların ihtiyacı düşünülerek, yıkanmış, temizlenmiş ve buraya asılmış. Allah ondan bin kere razı olsun. Bu kıyafetleri asan kişiye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

(AA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
güzel ülkeden güzel haber askıda bayramlık kıyafetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elini Öpmeyen Torununu Öldürdü!..
Elini Öpmeyen Torununu Öldürdü!..
Bakan Selçuk duyurdu! O süre de uzatıldı
Bakan Selçuk duyurdu! O süre de uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Dizilere,Filmlere Dini ve Milli Ayar!..
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Dizilere,Filmlere Dini ve Milli Ayar!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim