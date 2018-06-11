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Güpegündüz Korkunç Olay: 12 Yaşındaki Kızı Evine Kadar Takip Edip...

İstanbul'da güpegündüz korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre 36 yaşındaki bir kişi, 12 yaşındaki kızı evine kadar takip etti ve elektroşokla saldırıp cinsel istismarda bulundu.

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Güpegündüz Korkunç Olay: 12 Yaşındaki Kızı Evine Kadar Takip Edip...

İstanbul'da güpegündüz korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre 36 yaşındaki bir kişi, 12 yaşındaki kızı evine kadar takip etti ve elektroşokla saldırıp cinsel istismarda bulundu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:00
Güpegündüz Korkunç Olay: 12 Yaşındaki Kızı Evine Kadar Takip Edip...

İstanbul'da güpegündüz feci bir olay yaşandı.

Böyle haberleri biz yazmaktan bıktık, artık midemiz bulanıyor ama böyle iğrençliklerin de ortaya çıkması gerekiyor.  İstanbul'un Şişli İlçesi'nde gündüz vakti yaşanan cinsel taciz skandalı duyanları şoke etti. 12 yaşındaki bir kız çocuğunu uzun süre takip eden ve elektro şok cihazı kullanarak zorla evine girip cinsel tacizde bulunan Selçuk S. isimli şüpheli polis ekipleri taafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan feci olayla ilgili hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Ortaokul öğrencisi olan mağdure Şişli'de oturuyordu. Olay günü okuldan çıkıp eve doğru yürüdüğü sırada evine yakın bir yerde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheliden çekinen ve korkan küçük kız evine doğru gitti. İçeri girip merdivenlerden çıkarken apartmanın kapısının açıldığını ve ayak sesleri duydu.

TABLETİ DE ÇALDI

Bunun üzerine acele ederek kendi daire kapısını açıp, içeri girmek istedi. Tam kapıyı kapatacakken şüpheli Selçuk S., elinde bulunan elektrikli şok cihazını mağdureye doğrulttu. Bir eli ile ağzını kapattığı küçük kızı daha sonra içeriye iterek kapıyı kapattı. Küçük kız korkudan bayılmış gibi yaptı. Şüpheli mağdurenin uyanık olduğunu anlayınca kolundan tutarak oturma odasına götürdü. Burada küçük kıza cinsel tacizde bulundu. Mağdurenin direnmesi üzerine müştekiyi bırakarak evde bulunan tableti alıp kaçtı. Küçük kız babasını arayarak olayı anlattı ve polise şüphelinin eşkâlini verdi. Olaydan bir ay kadar sonra eşkâl bilgilerine uyan şüpheli otobüse binerken yakalandı. Şüphelinin üzerinden mağdureye karşı da kullandığı elektro şok cihazı çıktı. Küçük kız tam ve kesin olarak şüpheliyi teşhis etti.

ÜÇ SUÇ KAPSAMINDA HAPİS CEZASI

Selçuk S. alınan savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. İddianamede, şüphelinin "Çocuğun cinsel istismarı" suçunu, elinde bulunan elektro şok cihazı ile korkutarak evdeki tableti almak suretiyle "Nitelikli yağma" suçunu, mağdurenin evine zorla girmek suretiyle de "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işlediği belirtildi. Savcılıkça şüphelinin atılı suçlar kapsamında hapis cezası istendi.

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