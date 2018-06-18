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Günlerdir Kayıp: Minik Leyla'yı Bulana 300 Bin TL

Minik Leyla günlerdir aranıyor. Ailesi ile birlikte köye gittikleri sırada bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı bulana 300 bin TL ödül verilecek.

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Günlerdir Kayıp: Minik Leyla'yı Bulana 300 Bin TL

Minik Leyla günlerdir aranıyor. Ailesi ile birlikte köye gittikleri sırada bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı bulana 300 bin TL ödül verilecek.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:25
Günlerdir Kayıp: Minik Leyla'yı Bulana 300 Bin TL

Bayramın ilk günü kaybolan Leyla'yı bulana 300 bin TL ödül.

Ağrı'da yaşamakta olan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, çocukları ile birlikte akrabalarının olduğu Bezirhane Köyü’ne ziyaret amaçlı gitmişti. Ne geldiyse çiftin başına bundan sonra geldi. Çiftin 4 yaşındaki kızları, evin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Evin önünde oyun oynarken bir anda kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları ise hala sonuçsuz. AFAD ekipleri, jandarma, korucular ve vatandaşlar köyü didik didik ederek minik Leyla'yı aramaya devam ediyor. Aralıksız bir şekilde devam eden çalışmalarda ekipler köprü altlarını ve derelerin suyunu keserek arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

300 BİN YL ÖDÜL

Köyde ekiplerle birlikte arama kurtarma çalışmasına katılan Leyla’nın dedesi 58 yaşındaki Zeki Aydemir torunu için 300 bin liralık ödül ortaya koydu. Torununu bulup getiren veya doğru bir ihbarda bulunanlara 300 bin lira vereceğini belirten Aydemir, Leyla’nın bulunması için seferber olduklarını dile getirdi.

DEDEDEN ÇAĞRI 

Bayram günü köyde mezarlığa gittiklerini söyleyen Aydemir, basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

“Ben mezarlıktan taziyeye gelmiştim daha sonra Leyla’nın annesi de eve geçmişti. Kız da amcası ile dışarıda oyun oynuyordu. 20 dakika geçer geçme bir söylenti yayıldı. ‘Kızı kaçırmışlar ve kız kaybolmuş’ denildi. Ben hiç önemsemedim. Dışarıda çıkmadım. Sonra anons ettiler. Çıktık baktık kız yok. Ben buradan 81 milyon insanımıza sesleniyorum Allah bu acıyı kimseye vermesin. Çocukları seven ve çocukları olan bu çocuğu 81 ilde 860 ilçede nahiyelerde, beldelerde köylerde bulan ve bize haber verip sağ salim teslim edene 300 bin lira ödül vereceğiz. Bize bir yardımcı olsunlar.”

Tüm Türkiye’den yardım beklediklerini söyleyen dede Aydemir, “Türkiye’nin neresinde olursa olsun. Herkes birer Zeki olsun. Akrabası olsun. Bayanlar annesi olsun. Erkekler babası olsun. Bu acıyı annesinin, babasının çektiğini, bizim çektiğimizi herkes kendinden hissetsin. Bu çocuğu bulan, gören Allah rızası için benim yeğenimin telefonu her yerde var arasınlar. Haber versinler. Ben artık bir şey diyemiyorum. Dört gün oldu. Halen haber yok. Her tarafta aranıyor. Jandarma, polis, AKUT, AFAD her yerde arıyor. Köydeki suları kestik 4 gündür arıyoruz. Bu çocuktan hala haber yok. Bütün Türkiye’nin insanından yardım bekliyoruz. Bu çocuğu bulurlarsa bize haber versinler. Jandarmaya, AFAD’a, AKUT’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
LeylaAğrıHaber
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Fatoş 5 saat önce

Allah sabır versin ins hemencecik sağ salim bulunur.amin

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esma 2 saat önce

hangi köpek yapmışsa Allah belalarını versin piç hayvan geberin Allah sabır versin inşAllah tatlı kardeşimiz bulunur leylamız bulunur

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okuyucu 2 saat önce

İnşAllah kanlı canlı bulunur minik kardeşimiz..

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idil 2 saat önce

kucuk leyla insAllah bulunur

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idil 2 saat önce

leyla korkma

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