Gümüşhane'de Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyon Sürüyor

Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesinde Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada ilk paylaşılan bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu bilgisi paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarının ajanslara aktardığı bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile çatışmaya girdi.
Teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliği tespit edilmeye çalışıyor. Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor. Karadan operasyonu sürdüren askerlerimize hava desteği de sağlanarak operasyon genişletildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Helal olsun askerimiz polisimiz bayram tatil yapmadan calısıyor hakları ödenmez adamsınız
Yaşasın şanlı Türk ordusu yaşasın Türk askeri size kurban olsun sizin sayenizde bu vatanda rahat keyif içinde yaşayıpta size silah çekenler ve onların tarafında yer alan alçaklar kahretsin Rabbim o hainleri o zalimleri o asagiliklari...
Türk ordusunun bayramı kutlu olsun Rabbim sizinle olsun yiğitler