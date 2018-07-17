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Gümüşhane'de Teröristlerle Güvenlik Güçlerimiz Arasında Çatışma

Son dakika: Gümüşhane'de bir grup terörist tespit edildi ve bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede çatışma devam ediyor.

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Gümüşhane'de Teröristlerle Güvenlik Güçlerimiz Arasında Çatışma

Son dakika: Gümüşhane'de bir grup terörist tespit edildi ve bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede çatışma devam ediyor.

17 Temmuz 2018 Salı 23:00
Gümüşhane'de Teröristlerle Güvenlik Güçlerimiz Arasında Çatışma

Son dakika haberi Gümüşhane'den geldi.

Edinilen bilgilere göre Gümüşhane'de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de yer alan bölücü terör örgütü PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı.

Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde bugün akşam saatlerinde kıskaca alınan ve yoğun şekilde sıkıştırılan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk ediliyor. Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin,  bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi.

6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.

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