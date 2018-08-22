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Gümüşhane'de Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyon Sürüyor

Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesinde Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada ilk paylaşılan bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Gümüşhane'de Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyon Sürüyor

Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesinde Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada ilk paylaşılan bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu bilgisi paylaşıldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:26
Gümüşhane'de Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyon Sürüyor

Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesinde Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada ilk paylaşılan bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarının ajanslara aktardığı bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile çatışmaya girdi. 

Teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliği tespit edilmeye çalışıyor. Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor. Karadan operasyonu sürdüren askerlerimize hava desteği de sağlanarak operasyon genişletildi.

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