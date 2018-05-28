Gülle "İş Çok, Çalışacak İnsan Bulamıyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Gülle, gazetecilerle yaptığı sohbette, sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayiyle büyüyen bir ekonomik modelin doğum sancıları yaşadığını söyleyen Gülle, inşaatın iç piyasayı canlandırdığını fakat inşaat bitince işin bitmediğini üretimin süreklilik gerektirdiğini söyledi. Şimdiye kadar kendi şirketlerine 46 yeni kişi aldıklarını söyleyen Gülle, 146 kişi de alabileceklerini fakat çalışacak kişi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Gülle, "Ancak mesela alışınca mal indirip kaldırma en önemli iş haline geldi artık. Birçok işsiz var ama iş ile işgücü arasında uyumsuzluk var. Son 3-4 yıldır bu işçi bulma sıkıntısı sadece bizim sektörde değil diğer sektörlerde de var. Hükümetimiz de 2017'deki ihracat toplantısında bunu Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından dile getirdi. Geçen yıl tekstil fabrikaları öğrencisiz kaldı. Gelmiyorlar. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız çalışma sayesinde burs, yurt dışı eğitim ve iş garantisi veriyoruz.Bizim sektörde 4-5 yıllık işçinin maaşı 2 bin 300 liraya kadar çıkabiliyor. Asgari ücret yok. Zaten asgari ücret bir çalışma ücreti değildir, dip fiyattır.

Ben de herkese 5 bin TL maaş vereyim isterim ama dünyada rekabet var. Rakibin on cente mal satıyor, bırak kilogram başına doları. Ar-Ge Merkezimiz için belge aldık ama orada çalışacak insan lazım. Bana yılda bir ürün çıkarsa bile yeter. İnsanımız çalışmıyor. Bakıyorsun köyden gelen erzakla geçiniyor. Ama bizim artık insanımızı eğiterek teknik eleman sayımızı artırmamız lazım." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA