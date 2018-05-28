Gülle "İş Çok, Çalışacak İnsan Bulamıyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Gülle, gazetecilerle yaptığı sohbette, sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sanayiyle büyüyen bir ekonomik modelin doğum sancıları yaşadığını söyleyen Gülle, inşaatın iç piyasayı canlandırdığını fakat inşaat bitince işin bitmediğini üretimin süreklilik gerektirdiğini söyledi. Şimdiye kadar kendi şirketlerine 46 yeni kişi aldıklarını söyleyen Gülle, 146 kişi de alabileceklerini fakat çalışacak kişi bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Gülle, "Ancak mesela alışınca mal indirip kaldırma en önemli iş haline geldi artık. Birçok işsiz var ama iş ile işgücü arasında uyumsuzluk var. Son 3-4 yıldır bu işçi bulma sıkıntısı sadece bizim sektörde değil diğer sektörlerde de var. Hükümetimiz de 2017'deki ihracat toplantısında bunu Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından dile getirdi. Geçen yıl tekstil fabrikaları öğrencisiz kaldı. Gelmiyorlar. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız çalışma sayesinde burs, yurt dışı eğitim ve iş garantisi veriyoruz.Bizim sektörde 4-5 yıllık işçinin maaşı 2 bin 300 liraya kadar çıkabiliyor. Asgari ücret yok. Zaten asgari ücret bir çalışma ücreti değildir, dip fiyattır.
Ben de herkese 5 bin TL maaş vereyim isterim ama dünyada rekabet var. Rakibin on cente mal satıyor, bırak kilogram başına doları. Ar-Ge Merkezimiz için belge aldık ama orada çalışacak insan lazım. Bana yılda bir ürün çıkarsa bile yeter. İnsanımız çalışmıyor. Bakıyorsun köyden gelen erzakla geçiniyor. Ama bizim artık insanımızı eğiterek teknik eleman sayımızı artırmamız lazım." dedi.
KPSSCAFE - ANKARA
Yalanlarını yiyin hadi iş bulsana bana
Gulle bsg yav vAllaha bsg
Başkan gülle madem öyle diyor kendi asgari ücrete başlasın 5 sene sonra 2300TL alır. Başkanlık mevkiine de ihtiyacı olan biri geçsin.
Millet acindan ölecek calisacak adam bulamiyorlarmis 1500 lira kim calisir 30 binlira maas aliyorsunuz
Doğru diyorsunuz size 2300 liraya amele, hamal lazım insanlar 2300 lira için bel fıtığı olsun bel ağrısı ceksin boyun fıtığı olsun eşek gibi çalıştırın insanları sonra işçi bulamıyoruz bu habere cok sevindim kimse sizingibilre muhtaç bırakmasın rabbim ...
Yalanını ,köle gibi çalıştır sonra yok de
Ya bu nasil insanlik be yazik bu millete ya 3 kurusa hamallık yaptirin kaymagini siz yiyin insAllah hic isci bulamazsiniz siz milyarlari cebinize indirin garibanda 2 kurusa belinden olsun vayy vayy ne guzel hayat ya
Milletle ne güzel dalga geçiyorlar bunlara yol göründü iş çok muş ulan 1 ay işçi gibi çalış görecem seni milyarları cebe indir olan ay sonunu düşünen işçiye olsun. Beter olun milletle dalga geçmeyin.!