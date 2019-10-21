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Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.

Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:04
Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li belediyelere yönelik operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde operasyon başlatan ekipler, hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz ile Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz gözaltı anıldı.Polis ekiplerinin Kayapınar ve Bismil belediye binalarında aramaları sürüyor.

HDP’Lİ KOCAKÖY BELEDİYESİ’NE DE OPERASYON BAŞLATILDI

HDP’li Kocaköy belediyesine de sabah saatlerinde polis ekiplerince arama başlatıldı. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Kocaköy Belediye Başkanı HDP’li Rojda Nazlıer’in ise gözaltına alınıp, alınmadığı netlik kazanmadı.

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