Görevdeki 110 askere gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5’inin pilot olduğu tespit edildi.

Verilen karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara’ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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