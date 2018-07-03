Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı

Dünyanın en büyük arama motoru Google, yaptığı son açıklamada, son 7 günlük en çok aranan kelimeler verilerini açıkladı. En çok aranan kelimelerde sınav sonuç ve soruları dikkatleri çekti.

banner396

Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı

Dünyanın en büyük arama motoru Google, yaptığı son açıklamada, son 7 günlük en çok aranan kelimeler verilerini açıkladı. En çok aranan kelimelerde sınav sonuç ve soruları dikkatleri çekti.

03 Temmuz 2018 Salı 19:56
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı

Google, Hottrends sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıklayan Google, seçimlerden hemen sonraki günden bu yana en çok aranan kelimeleri, en çok aranma sırasına göre yayımladı. 

İşte Google Arama Trendleri 25 Haziran - 2 Temmuz 2018

  • 1. LGS sınav sonuçları
  • 2. ÖSYM, YKS - TYT soruları
  • 3. Alper Baycın
  • 4. Kayıp Eylül bulundu mu
  • 5. LGS Tercih Kılavuzu 2018
  • 6. Meteoroloji, dolu uyarısı
  • 7. Eylül Yağlıkara
  • 8. Demet Özdemir
  • 9. Eren Erdem
  • 10. Dünya Kupası 2018
  • 11. Kayıp Leyla bulundu mu
  • 12. Fuat Sezgin
  • 13. Şarık Tara
  • 14. Alaattin Çakıcı
  • 15. Süleyman Soylu, Pervin Buldan
  • 16. Natamisin nedir
  • 17. Nagihan Karadere
  • 18. Yılmaz Özdil
  • 19. Adem Kılıççı
  • 20. Daron Acemoğlu
  • 21. Kılıçdaroğlu
  • 22. Sebahat Kumaş
  • 23. Metin Kor
  • 24. Muharrem İnce
  • 25. Selin Ciğerci
  • 26. Berk Oktay
  • 27. Nilay Dorsa
  • 28. Alp Kırşan
  • 29. Barış Akarsu
  • 30. Sefer Aycan
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle HottrendsSon DakikaGoogle Aranan Kelimeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması
Minik Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme ! Zanlı Cesedi Gömerken..
Minik Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme ! Zanlı Cesedi Gömerken..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim