Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı

Google, Hottrends sonuçları açıklandı.
Geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıklayan Google, seçimlerden hemen sonraki günden bu yana en çok aranan kelimeleri, en çok aranma sırasına göre yayımladı.
İşte Google Arama Trendleri 25 Haziran - 2 Temmuz 2018
- 1. LGS sınav sonuçları
- 2. ÖSYM, YKS - TYT soruları
- 3. Alper Baycın
- 4. Kayıp Eylül bulundu mu
- 5. LGS Tercih Kılavuzu 2018
- 6. Meteoroloji, dolu uyarısı
- 7. Eylül Yağlıkara
- 8. Demet Özdemir
- 9. Eren Erdem
- 10. Dünya Kupası 2018
- 11. Kayıp Leyla bulundu mu
- 12. Fuat Sezgin
- 13. Şarık Tara
- 14. Alaattin Çakıcı
- 15. Süleyman Soylu, Pervin Buldan
- 16. Natamisin nedir
- 17. Nagihan Karadere
- 18. Yılmaz Özdil
- 19. Adem Kılıççı
- 20. Daron Acemoğlu
- 21. Kılıçdaroğlu
- 22. Sebahat Kumaş
- 23. Metin Kor
- 24. Muharrem İnce
- 25. Selin Ciğerci
- 26. Berk Oktay
- 27. Nilay Dorsa
- 28. Alp Kırşan
- 29. Barış Akarsu
- 30. Sefer Aycan