Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı

Google, Hottrends sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıklayan Google, seçimlerden hemen sonraki günden bu yana en çok aranan kelimeleri, en çok aranma sırasına göre yayımladı.

İşte Google Arama Trendleri 25 Haziran - 2 Temmuz 2018