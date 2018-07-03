Gönüllü Erkek Polis Özel Harekatçı Alınacak

2018 yılı için düzenlemesi planlanan Özel Harekat Kursuna Fiziki Yeterlilik ve Mülakat testine katılıp sözlü sınav sonucunda başarılı olan erkek emniyet personeli arasından puan sıralamasına göre en fazla 220 personel alımı yapılacak.

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Memurlar.net 'te yer alan fakat Polis Akademisi ya da herhangi bir resmi mecrada henüz detayları paylaşılmayan ilanla ilgili sitede şu ifadelere yer veriliyor :

2018 yılı için düzenlenmesi planlanan Temel Özel Harekat kursuna Fiziki Yeterlilik ve Mülakat testine katılıp mülakat sonucunda başarılı olan erkek emniyet personeli arasından puan sıralamasına göre en fazla 220 personel alınacak.

Bu kurs için Bayan personel yeterli sayıda olduğundan bayan alımı yapılmayacaktır.

Bu kursa katılmak için ön şartlar şu şekildedir;

*Gönüllü ve istekli olmak

*Özel harekat birimlerinde göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle branştan çıkarılmış olmamak

*Son müracaat tarihi itibari ile Polis Memuru personel için 28 yaşından gün almamış olmak

*Son müracaat tarihi itibari ile Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesindeki personel için 30 yaşından gün almamış olmak

*Hakkında devam eden adli ve idari soruşturma bulunmamak

*Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan idarece kabul edilebilir bir mazereti olmadan kendi isteğiyle ayrılmamış olmak

*Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan eğitici personel raporu ile ilişiği kesilmemiş olmak

*Daha önce açılmış olan özel harekat kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak

*Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak

*Son 3 yıllık performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak

Bu şartlara haiz olan polisler,başvurularını 6 Temmuz 2018 tarihi saat 17.00'a kadar bulundukları idari bürolara yapabilecek.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

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