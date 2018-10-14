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Göksu Nehri'ne Atlayan Feride'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor!

Mersin'e bağlı Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen 25 yaşındaki Feride Y.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

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Göksu Nehri'ne Atlayan Feride'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor!

Mersin'e bağlı Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen 25 yaşındaki Feride Y.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

14 Ekim 2018 Pazar 14:59
Göksu Nehri'ne Atlayan Feride'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor!

Mersin'e bağlı Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen 25 yaşındaki Feride Y.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

FERİDE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

13 Ekim 2018 tarihinde akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü'ne gelen genç bir kız, kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, sahil güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y. olduğu belirlenen genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 14.10.2018 16:06
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