Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98028
ALTIN
258.309
DOLAR
5.7049
STERLIN
7.0807
EURO
6.3986
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Vatandaşa Kötü Haber: Dev Zam Geliyor!
3600 Ek gösterge ve Af Yasası başka bahara kaldı
“Meslek hastalıkları ve iş kazaları çeşitlenerek artıyor”
Buralarda Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında 15 Temmuz afişi tartışması

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında sosyal medya hesapları üzerinden '15 Temmuz' tartışması yaşandı.

Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında 15 Temmuz afişi tartışması

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında sosyal medya hesapları üzerinden '15 Temmuz' tartışması yaşandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:30
Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında 15 Temmuz afişi tartışması

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında tartışma yaşandı.

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullandı.

​Özoğuz'un söz konusu paylaşımına tepki gösteren Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" diye yazdı.

Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
gökhan özoğuz hasan kaçan temmuz afişi tartışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...
Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı
Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim